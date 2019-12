Arriva Babbo Natale alla GV Sport di San Bartolomeo al Mare

Alla GV Sport di San Bartolomeo al mare Babbo Natale arriva domenica 22 dicembre e giocherà a beach volley sui tre campi coperti e riscaldati.

Un simpatico torneo di beach volley, “Giallo” con l’estrazione del compagno di gioco, diverso, ad ogni partita, che ha come unico scopo il divertimento stando insieme a tema natalizio.

Tutti i partecipanti che indosseranno un accessorio di Babbo Natale, oltre a rendere tutto più divertente, avranno anche delle agevolazioni sul punteggio, partendo con qualche punto in più.

«La quota d’iscrizione al torneo è di 15€, incluso anche l’aperitivo a fine torneo che si potrà degustare presso il bar ristorante adiacente ai campi da gioco – fanno sapere gli organizzatori – Per info e iscrizioni puoi contattare i seguenti numeri: 333/2106194 – 3806366842. Ti aspettiamo alla GV Sport a San Bartolomeo al mare in Via Martiri delle Liberta, 33C».