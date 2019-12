“Ariston in Tilt”, da domani in scena lo spettacolo ispirato da Spielberg

Sanremo. Dal Cirque du Soleil al teatro Ariston, da domani e per tre giorni consecutivi (13, 14 e 15 dicembre) gli artisti della compagnia Nouveau Cirque si esibiranno in “Tilt”, spettacolo che promette di attaccare alle poltrone gli spettatori.

Con un cast di livello internazionale composto da 24 artisti, Tilt regalerà al pubblico un’esperienza unica ed indimenticabile. Proprio come nel capolavoro di Steven Spielberg “Ready Player One”, film campioni d’incasso a cui lo show liberamente s’ispira, ci si rifugerà in un mondo virtuale che farà perdere il senso di ciò che è vero, reale e tangibile. Un mondo idealmente perfetto che finisce per implodere andando, di fatto, in tilt.

Gli attori, considerati l’eccellenza nelle arti circensi contemporanee, si esibiranno in numeri aerei e a terra che incanteranno per la loro spettacolarità.