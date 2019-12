Animazioni, divertimento e shopping natalizio: oggi ultimo appuntamento con BordiChristmas

Bordighera. Oggi nella Città delle Palme potrete immergervi nell’atmosfera natalizia con animazioni, divertimento, e shopping natalizio con “BordiChristmas“.

A partire dalle 15 appuntamento per i più piccoli davanti i giardini del Palazzo del Parco con i laboratori laboratori della Scuola di pasticceria a cura del ristorante La Cicala e Hotel Parigi , con i laboratori della scuola di scultura del legno a cura di Fohaus, quelli delle decorazioni dell’albero di Natale con Ariela e il Motoclub Gentlemen Bordighera farà divertire i più piccoli(dai 7 ai 12 anni), accompagnati dai genitori, nella guida di veri motocicli elettrici.

Inoltre animazione itinerante con ” presenze lunari”, zampognari, musici, sbandieratori e molto altro ancora per animare il percorso pedonale.

Presso la libreria Mondadori ci sarà il Laboratorio Artistico Creativo “La Magia del Natale” a cura di Graziella Catellan. Presso lo Stand della Croce Rossa potrete fare un simpatico selfie ricordo con la Selfie Machine. Ma il divertimento sarà lo street-show più colorato e divertente del Natale!

Nel pomeriggio prenderà il via il “Christmas Marathon Show”, un’occasione di divertimento e buon umore per festeggiare i giorni che precedono il Natale.

Una corsa spettacolo non competitiva , un’occasione di sano divertimento: tutti possono partecipare all’iniziativa, donne, uomini, bambini accompagnati dai genitori, ragazzi, meno giovani e gruppi sportivi ovviamente tutti rigorosamente vestiti da Babbo Natale!

La marcia non competitiva prevede una staffetta enogastronomica in centro città: i locali dislocati nel percorso pedonale cittadino offriranno ai partecipanti della gara dolci, cioccolata calda e molto altro ancora.

Per informazioni e iscrizioni, davanti i Giardini del Palazzo del Parco dalle 9.30 alle 14,30 per il ritiro del pettorale e del vestito, e anche per le ultime iscrizioni. La partenza è prevista per le 15.30, all’arrivo ricchi premi per tutti! I commercianti e la Confcommercio di Bordighera vi aspettano numerosi!