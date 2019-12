Andrea Costa (Liguria Popolare) presenta a Imperia la proposta di legge n. 264

Imperia. Dopo l’ok della IV commissione, incassato nella giornata di lunedì 9 dicembre, la proposta di legge n. 264 di Liguria Popolare “Recupero dei vani accessori e/o pertinenziali e dei locali esistenti” approda a Imperia dove verrà illustrata nel pomeriggio di giovedì 12 dicembre alle 17 presso il collegio provinciale geometri e geometri laureati di Imperia in Sala Mattone corso Garibaldi 112.

«Con la nostra proposta vogliamo ridare slancio vitale al comparto edilizio senza però dimenticare l’ambiente – spiega il consigliere regionale Andrea Costa – infatti fa sì che non ci sia ulteriore consumo di suolo andando a intervenire sul patrimonio edilizio esistente per uso abitativo, commerciale e terziario».

Il provvedimento, conclusosi l’iter, è pronto per essere affrontato in aula in uno dei prossimi consigli regionali.