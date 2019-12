Anas: «Riaperta la statale 21 “del Colle della Maddalena”»

Alle 15 di ieri la strada statale 21 “del Colle della Maddalena” è stata riaperta nel tratto compreso tra Argentera (Km 53+330) e il confine di Stato (Km 59+708).

Visto l’esito del sopralluogo effettuato dalla Commissione Locale Valanghe dell’Unione Montana della Valle Stura, Anas ha eseguito le operazioni di sgombero neve, pulizia e trattamento della sede stradale, chiusa al traffico dal pomeriggio del 20 dicembre a causa delle condizioni meteo avverse.

Durante le operazioni è stata accertata la caduta di alcune slavine che non hanno causato danni per la chiusura preventiva al transito del tratto di statale.

Ultimate tutte le attività, ieri pomeriggio la strada tra Argentera e il confine di Stato è stata riaperta in entrambe le direzioni e a tutti i veicoli.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800.841.148.