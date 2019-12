Allerta rossa in Liguria, scuole chiuse in provincia di Imperia

Imperia. Con l’allerta rossa diramata dall’Arpal per la giornata di domani su tutto il territorio ligure, sono molti i sindaci dei Comuni dell’imperiese che stanno per firmare l’ordinanza di chiusura delle scuole.

L’ondata di maltempo colpirà la provincia in particolare dalle 8 alle 21 di domani.

«Poco fa Arpal-Protezione Civile ha emanato il bollettino meteo: allerta rossa dalle ore 8 alle ore 21 di domani. Purtroppo è la seconda Allerta Rossa sul territorio in poco meno di un mese – avverte il sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri – Una nuova forte ondata di maltempo che fa seguito alle abbondanti precipitazioni di novembre. Sono previste piogge molto forti e persistenti con cumulate anche molto elevate, che vengono inquadrate con il massimo rischio idrogeologico. Sorvegliati speciali i corsi d’acqua, anche perché il quadro previsto (anche nel primo entroterra) è piuttosto critico e sono per lo più previsti forti venti di burrasca e mareggiata intensa. Per la giornata di domani si predispone la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado. Chiusi anche gli impianti sportivi, i cimiteri e il Luna Park. Verrà chiuso al transito anche il molo di porto vecchio.

Già stasera alle 18 faremo una riunione operativa al COC».

Scuole, cimiteri e parchi chiusi anche nel territorio Intemelio. A Ventimiglia, in particolare, non si potrà svolgere il tradizionale mercato del venerdì.

Oltre che Ventimiglia, non si andrà a scuola a Camporosso, Dolceacqua e nei piccoli Comuni della Val Nervia, così come a Vallecrosia, Soldano, San Biagio della Cima e Perinaldo, nella val Verbone. Niente scuola neanche a Bordighera.

In aggiornamento