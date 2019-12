Allerta meteo in Francia, circolazione ferroviaria bloccata

Ventimiglia. Nessun treno viaggia in Costa Azzurra. E’ la decisione presa dai francesi che da questo pomeriggio sono in allerta rossa. Tante le persone che hanno visto il loro viaggio interrompersi alla stazione di Ventimiglia. A quel punto, per raggiungere la meta, i viaggiatori hanno dovuto prendere un taxi.

Ovviamente la stessa situazione vale per chi è in Francia e non può tornare in Italia in treno.