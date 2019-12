Alessandro Piana: «Lega da sola alle Regionali? Il rapporto con gli alleati è collaborativo e leale»

Sanremo. «Credo che siano fantasie». Il presidente del Consiglio regionale Alessandro Piana bolla come tali le voci che darebbero il suo partito, la Lega, intenzionata a correre da sola alle elezioni Regionali della prossima primavera.

«E’ vero che -prosegue Piana – che la Lega potrebbe correre da sola ma il rapporto con gli alleati è collaborativo è leale. Uno strappo di questo tipo non è da prendere in considerazione, anche perché prima delle Regionali potrebbero esserci le Politiche, se a inizio 2020 ci sarà un crisi di governo come sembra».

«Il presidente Toti ad oggi è una garanzia per tutto il centrodestra perché bisogna portare a termine il lavoro iniziato. A fronte di tutto ciò mi sento di dire abbastanza tranquillamente che la coalizione sarà composta da Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Cambiamo e Liguria Popolare», sottolinea il presidente del Consiglio regionale.

Raccolta firme Stop Mes e il Consiglio regionale dei ragazzi sono gli altri temi affrontati.