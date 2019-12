Alessandro “Alex” Nardini è il nuovo mister della Carlin’s Boys

Sanremo. Cambio di mister in casa Carlin’s Boys. La dirigenza del sodalizio neroazzurro matuziano comunica di aver scelto un nuovo allenatore per la prima squadra, in sostituzione del dimissionario Nunzio Barillà.

Si tratta del sanremese Alessandro “Alex” Nardini. Quest’ultimo, oltre ad aver recentemente allenato diverse formazioni di settori giovanili ponentini, negli anni ’80 ha militato in squadre liguri dall’indubbio blasone, quali Albenga e Sanremese.