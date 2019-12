Addio Marie Fredriksson, nel 1990 al Festival di Sanremo con i Roxette

Sanremo. La musica mondiale piange la prematura scomparsa della cantante Marie Fredriksson. L’artista svedese, che era anche una pittrice, è morta all’età di 61 anni stroncata da un tumore al cervello che la tormentava da anni.

Lei, oltre ad aver avuto anche una carriera da solista, insieme a Per Gessle formava il gruppo dei Roxette. Tra le loro innumerevoli esibizioni live si ricorda la partecipazione al Festival della Musica Itlaiana, del quale sono ospiti il 23 e il 24 febbraio 1990, per promuovere i loro brani: Dangerous e Listen to Your Heart.