Sanremo. E’ mancata, all’età di 62 anni, Gabriella Colagrande. La donna era una nota avvocatessa, sempre attiva al lavoro nonostante la malattia, con la quale ha combattuto per anni prima di esserne sopraffatta.

Ha lavorato quasi fino all’ultimo giorno e in molti (non solo i colleghi) ne ricordano l’impegno

in prima linea per evitare, nel 2013, la chiusura dell’allora Tribunale di Sanremo.

La sua scomparsa ha gettato nello sconforto il mondo della giustizia, locale e non solo. I funerali si terranno, lunedì prossimo 23 dicembre, presso la concattedrale di San Siro.