Taggia. Martedì 17 dicembre alle 19 presso l’Associazione Liberarte Famkore’, in via stazione 36, ad Arma di Taggia, presentazione aperta del percorso “Realizziamo un cortometraggio”.

Un viaggio all’interno della realizzazione di un mini film con il regista sanremese Simone Caridi che presenterà un percorso per apprendere non solo i rudimenti della produzione video, ma anche iniziare a creare un equipe per realizzare un’opera dall’importante tema sociale; un piccolo cortometraggio. Durante serata presentazione del corso e a seguire piccolo buffet la partecipazione è gratuita.