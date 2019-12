Bordighera. Sabato scorso la formazione giovanile under 13 maschile dell’Abc Bordighera esce sconfitta nella sfida contro il Breil sur Roia, partita giocata a Ventimiglia al PalaRoia con il punteggio di 24 a 16.

La partita, valida per il campionato dipartimentale francese – 1^ fase del girone D, ha visto un inizio disastroso dei bordigotti ma con un secondo tempo ben giocato con buoni progressi che fanno sperare per il proseguo della stagione che, anche grazie all’ottima attività promozionale svolta, vede una costante crescita di atleti proprio nel settore giovanile.

A febbraio del prossimo anno, a suggello della crescita del movimento giovanile, si vedrà infatti l’esordio nella seconda fase del campionato dipartimentale francese di una formazione under 13 femminile.

La ripresa dell’attività agonistica avverrà a gennaio dopo le festività natalizie ma da ricordare l’appuntamento di martedì 17 dicembre alla palestra C. Conrieri, dalle 17,30 alle 19, con l’edizione della 10^ edizione de “La Pallamano in una Mano” che costituisce il classico momento per lo scambio di auguri tra i dirigenti della società ed i propri atleti, genitori e simpatizzanti.

La Pallamano in una Mano è un evento aperto a tutti i ragazzi e ragazze dagli 11 ai 15 anni, anche non tesserati, per poter provare questo sport. Per quanto attiene alla partita disputata con il Breil sur la Roia questo il tabellino della partita:

– formazione dell’ABC Bordighera scesa in campo:

Anfosso Simone (5 reti), Anfosso Matteo (3 reti), Ascone Christian, , Bellan Valerio (3 reti), Fillippi Simone, Galant Daniel, Ungurean Iulian (1 rete), Vitetta Davide (2 reti), Alija Christian (portiere), Balduzzi Alessandro (2 reti).

– Coach: Maria Grazia Germano, Filippi Andrea

5^ giornata – 1^ fase campionato dipartimentale honneur Alpi Marittime under 13 maschile – poule D

Sabato 7 dicembre 2019 – ore 14,00 palestra PalaRoia di Ventimiglia

Breil sur Roia – ABC Bordighera H. (1° tempo 12 -4) 24 – 16