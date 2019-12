Savona. La frana che la settimana scorsa aveva interessato il tronco dell’A6 Torino-Savona all’altezza di Altare con il bivio per l’A10 ha imposto nuovamente, questo pomeriggio, la chiusura in entrambe le direzioni del tratto di autostrada.

I sensori posizionati per monitorare la situazione hanno segnalato che la terra è tornata a muoversi oltre i limiti di guardia scatenando di nuovo il pericolo di una caduta di terra e massi, motivo per cui – spiegano da Autostrade dei Fiori – si è reso necessario far scattare il protocollo stabilito con la Prefettura. Su disposizione prefettizia, infatti, date le condizioni meteo, è stato ordinato l’immediato stop al traffico veicolare.

Attualmente il traffico viene direzionato verso la strada provinciale 29 del Colle di Cadibona.