Ventimiglia. E’ finalmente uscito anche in Italia “Umani – Il Roja è un fiume” il reportage a fumetti, dovuto alle straordinarie matite di Edmond Baudoin e di Troub’s, che si avvale della prefazione di Nando Sigona, professore di Sociologia delle Migrazioni all’Università di Birmingham.

L’album, che ha avuto molto successo in Francia, inizia il suo racconto a Grimaldi e, dopo aver dedicato un ampio spazio a Ventimiglia, risale lungo la Val Roja in cerca di persone e situazioni che rappresentino il fenomeno migratorio che abbiamo sotto gli occhi. Un reportage in cui realismo, poesia, umanità e humor si intersecano con risultati di alto livello grafico e narrativo. Di notevole interesse l’“intrusione” di un terzo disegnatore: Tanguy Dohollau che dedica una notevole tavola all’amato Francesco Biamonti.

L’opera, che è stata presentata in anteprima all’ultimo “Lucca Comics”, sarà presentata a Ventimiglia sabato 21 dicembre alle 18 al bar Hobbit di via Hanbury alla presenza di Laura Scarpa, responsabile dell’edizione ComicOut, e di molti concittadini raffigurati nell’album. È previsto un collegamento telefonico con Edmond Baudoin che non potrà assentarsi da Parigi.

A seguire, avrà luogo un apericena per il quale è gradita la prenotazione telefonando allo 0184. 33575.

Questo, l’eccellente booktrailer realizzato da Furio Visintin: https://www.facebook.com/sal.tascioni/videos/1166882826833666/