A Ventimiglia arriva la ‘Notte dei Lumini': centro storico ancora più magico

Ventimiglia. L’associazione “Ventimiglia tra le porte antiche” con il patrocinio del Comune presenta l’evento che trasformerà il borgo medievale: “La notte dei lumini”, sabato 21 dicembre dalle ore 18,00, alle ore 22.00.

«Tramuteremo magicamente il centro storico per una sera, rendendolo ancora più suggestivo e attraente – avverte l’associazione – posizionando più di 10.000 lumini in tutta via Garibaldi, via Piemonte, piazza del Canto e piazza della cattedrale».

Le attività commerciali saranno aperte fino a tarda sera, promuovendo prodotti tipici e piatti prelibati; il tutto sarà animato dai seguenti gruppi musicali: la banda musicale di Ventimiglia, la talentosa Lighea e la sua arpa e la famosissima Little Big Band.

Sarà presente inoltre la mostra dei “presepi alternativi” esposti dall’artista Mario Pola. «Per non farci mancare nulla – aggiunge l’associazione – Ci sarà uno spettacolo dedicato ai più piccini prodotto dalla regia dello Spazio06».

Per maggiori informazioni: pagina Facebook dell’Associazione Ventimiglia tra le porte antiche, Centro storico di Ventimiglia.