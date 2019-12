Vallecrosia. Il calendario manifestazioni natalizie del Comune di Vallecrosia, denominato “Aspettando il Natale“, dopo la 12° edizione del concerto “Puer Natus”, curato dalle Corali cittadine con la direzione artistica di Adriana Costa, che si è tenuto di ieri, 26 dicembre, proseguirà domani sabato 28 dicembre alle 16, nella sala polivalente comunale, è prevista poi la presentazione del libro “L’incontro”, convivenza tra il migrante Homo Sapiens e l’europeo Uomo di Neanderthal, con la presenza dell’autore varesino, ma originario di Ventimiglia, Ferruccio Francescotti.

Domenica 29 dicembre alle 20, in Piazza del Popolo a Vallecrosia Alta, sarà organizzata la tradizionale “Polenta intorno al fuoco” a cura Associazione Il Borgo Antico per poi continuare martedì 31 dicembre, dalle 22, sulla pista di pattinaggio di via C. Colombo con la festa di Capodanno alla quale parteciperà la band musicale Resonance.

Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Vallecrosia Armando Biasi e dall’assessore delegata alla Cultura Marilena Piardi per la folta partecipazione di pubblico al concerto delle corali cittadine presso la Chiesa di San Rocco, festa che è poi è continuata nel sottostante teatro parrocchiale con il rinfresco offerto ai 100 coristi e orchestrali che hanno contribuito al successo dell’inizitiva con il loro spirito di gruppo e di “formare comunità”.