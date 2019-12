Sanremo. Comicità, talento e musica. É andato in scena questo pomeriggio, nella centralissima piazza Colombo, il musical “A Christmas Carol“, inserito nel calendario ufficiale delle manifestazioni natalizie del Comune di Sanremo.

Un Natale nel segno dell’intrattenimento e dello spettacolo quello della Città dei Fiori, che sta regalando a cittadini e turisti un periodo magico.

Main sponsor dell’evento Riviera24 che ha sostenuto il musical, organizzato dalla MGA Eventi di Melissa Sanapo, Guendalina Ghironi e Angelino Giordano, conosciuti in città e non solo per i loro numerosi spettacoli come la Silent Disco, tenutasi con successo la scorsa estate.

Lo spettacolo è stato preceduto da un’esibizione della scuola di danza Città di Sanremo di Luisella Vallino. L’appuntamento si è concluso con l’arrivo di Babbo Natale, impaziente di incontrare i bambini presenti e regalare loro le caramelle!