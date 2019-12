A Sanremo piantato un albero in onore di “Tree Lady”, premio Nobel per la pace

Sanremo. Un albero di fico proveniente dal Kenya, dedicato alla memoria di Wangari Mathaari, conosciuta come Tree Lady per il suo instancabile lavoro nel fermare la deforestazione del suo paese piantando milioni di alberi è stato piantato, questo pomeriggio, nei giardino di Villa Nobel, in occasione della settimana dedicata ai prestigiosi premi e alle donne che li hanno ottenuti a titolo di riconoscimento per l’impegno profuso per portare la pace nel mondo.

Alla cerimonia ha preso parte l’ambasciatrice keniota Dolphine Ndeda. L’iniziativa è stata organizzata dalla società che gestisce la residenza, Prime Quality, ed è stata subito sposata dal gruppo dei Deplasticati. Erano presenti l’assessore all’Ambiente Lucia Artusi e della consigliera Tonegutti. All’evento hanno preso parte i giovani alunni delle scuole matuziane.