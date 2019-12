San Bartolomeo al Mare. Domenica 8 dicembre prossimo si terrà il tradizionale incontro annuale con i soci e gli amici del circolo culturale Cà de Puiö. L’appuntamento è fissato per le 16,15 nella sede sociale, in borgata Poiolo, via Vione 68. Nell’occasione ci sarà come già in passato un incontro con un operatore culturale del Ponente Ligure.

Si tratta di un personaggio piuttosto noto nel Ponente, Natalino Trincheri, che è già stato a Poiolo negli anni scorsi per presentare alcune sue pubblicazioni: si ricorda in particolare quella che tratta delle mongolfiere di carta, attrazione immancabile nelle feste popolari dei decenni passati, e quella che raccoglie alcuni suoi racconti sotto l’eloquente titolo “Sèntusincant’agni de casìn … e altri scritti in dialetto di Dolcedo”.

Natalino Trincheri, appassionato cultore delle tradizioni, del dialetto, della cultura locale e attento osservatore della natura, da anni si dedica con impegno al loro studio e alla divulgazione di opere che ne trattano in collaborazione con la consorte Pierangela Fierro, che inoltre è un’apprezzata acquarellista.

In questa occasione Natalino accompagnerà i presenti “in poco pe dabòn, in poco pe rìe” in un “percorso semiserio di lettura in dialetto” di brani estrapolati dalla sua estesa produzione nei quali narra, con la rigorosa sagacia e la fine ironia che distingue i suoi scritti, di episodi curiosi e di personaggi bizzarri propri di un passato non molto lontano, che è dilettevole evocare insieme di tanto in tanto.

A seguire si svolgerà la consueta piccola lotteria, il cui ricavato sarà destinato al proseguimento dei lavori di restauro della chiesa del borgo e delle sue opere d’arte. L’incontro poi si concluderà con l’immancabile momento di fraternizzazione e lo scambio degli auguri per le prossime festività.

Per completezza si informa che la funzione religiosa per la solennità dell’Immacolata Concezione, tradizionale festa religiosa della borgata Poiolo, sarà celebrata nella chiesa di Sant’Anna lo stesso giorno di domenica 8 dicembre alle 15,30 e che nei giorni precedenti di giovedì 5, venerdì 6 e sabato 7 alle 19 si terrà nella stessa chiesa il triduo di preparazione con la recita del Santo Rosario e la Benedizione Eucaristica.