A Pieve di Teco si accende il Natale. Da domani inizieranno le attività prenatalizie con l’addobbo degli alberi messi a disposizione dai commercianti. A occuparsene saranno gli alunni delle scuole elementari che, con il prezioso aiuto dell’artista Sophie Dickens, hanno realizzato decorazioni natalizie esclusivamente con materiali riciclati.

Saranno poi accese da domani le luminarie del paese con l’aggiunta di quattro proiettori luminosi installati in collaborazione con Confcommercio.

L’aria natalizia crescerà ancor di più da domenica con il tipico Mercatino Arti e Sapori in versione Natale. Il Comune di Pieve di Teco in collaborazione con: Associazione Non solo Chiacchiere, Associazione Lecca de fa, Associazione I. Theicos e Commercianti pievesi propone una giornata di festa per grandi e piccoli.

Oltre ai bellissimi banchi tutti da scoprire ci sarà uno spettacolo natalizio itinerante e anche ‘Babbo Natale’ sotto i portici con dolciumi per i più piccoli e biscottini di Pieve. La giornata sarà inoltre allietata da buona musica.