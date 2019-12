A Camporosso e Taggia nominati due vicari parrocchiali

Ventimiglia. La Cancelleria Vescovile e l’Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Ventimiglia e Sanremo comunicano, per conto del vescovo Antonio Suetta, le seguenti nomine e i provvedimenti del mese di dicembre. Nomina del padre Massimo Crotta come consigliere spirituale dell’Associazione Rinnovamento dello Spirito Santo per la diocesi. Nomina del sacerdote Pablo Martin Sanguiao come Vicario parrocchiale della parrocchia di San Marco Evangelista, a Camporosso e nomina del sacerdote Xavier Kanatt Ouseph come Vicario Parrocchiale della Parrocchia dei Santi Apostoli Giacomo e Filippo in Taggia.