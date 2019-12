A Bordighera serata degli auguri di Natale del Rotary Club Sanremo

Bordighera. Ieri sera preso il Grand Hotel del Mare di Bordighera il Rotary Club Sanremo ha tenuto la tradizionale “Serata degli auguri di Natale”.

Una settantina fra soci consorti ed amici si sono riuniti in un’atmosfera gioiosa. E’ entrata a far parte del Club una nuova socia onoraria: la professoressa di musica Marina Remaggi, per la disponibilità e professionalità offerta al club nelle attività di service.

La serata è stata caratterizzata da una lotteria con in palio tre premi offerti dal Grand Hotel del Mare oltre che a dei sacchetti di riso, per un totale di un quintale, generosamente forniti dalla socia Alessandra Sacchetti.

Sono stati raccolti mille euro che verranno destinati alla “Band degli Orsi” all’ospedale Gaslini di Genova e all’istituto “Padre Semeria di Sanremo”. Un gradevole accompagnamento musicale che ha intrattenuto i presenti ed una splendida cena hanno salutato le prossime festività natalizie.