A Bordighera nuovo appuntamento con il laboratorio dell’autostima organizzato da Noi4You

Bordighera. Giovedì 5 dicembre alle 21 presso la sala della Croce Rossa di Bordighera si terrà la consueta serata del laboratorio dell’autostima organizzato dallo Sportello di Ascolto Noi4You.

La dottoressa Donà condurrà la serata dal titolo “Senso di colpa e moralità, fra cultura e psicologia”. Molto spesso le persone sono ampiamente condizionate, durante il corso della vita, nelle proprie interazioni con il mondo da forti sensi di colpa e da pensieri legati a ciò che gli altri si aspettano da loro. Ciò crea un circolo vizioso che ci impedisce di mettere la nostra serenità al primo posto.

Dal momento in cui siamo i primi a non essere sereni, i nostri rapporti con gli altri saranno distorti. Di questo ci si occuperà durante la serata di giovedì, come sempre sarà fondamentale e anche piacevole l’interazione con i partecipanti alla serata e il confronto costruttivo che avviene di consueto.