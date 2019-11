Volontario Protezione Civile Ventimiglia denuncia: «Insultati, aggrediti e minacciati solo perché facevano il nostro servizio»

Ventimiglia. Scrive un volontario sulla pagina della “Protezione Civile L.Veziano”: «I volontari in questo periodo di maltempo si sono dedicati alla cittadinanza. Periodo di emergenze, periodo impegnativo. Siamo persone che danno il cuore e senza nulla pretendere .

Abbiamo fatto notti, siamo rimasti sotto la pioggia a tutela di chi consideriamo fratello, amico, conoscente. Tutti i notiziari hanno parlato della frana. Su Ventimiglia, siamo intervenuti, fino alle 6 del mattino siamo rimasti a protezione della zona colpita, abbiamo parlato con la cittadinanza, abbiamo condiviso un problema e risolto in base alle nostre competenze e possibilità. Nonostante fossimo a pezzi, senza dormire, senza riposare, siamo ritornati sul luogo per accontentare anche quell’unico individuo scontento.

Purtroppo non è bastato, una cosa spiacevole è accaduta questa sera, siamo stati insultati, aggrediti e minacciati solo perché facevano il nostro servizio di “volontariato “. Servizio dove chi lo presta lascia famiglia a casa , dona il suo tempo e il suo sacrificio per amore della propria città in cambio di un semplice sorriso o un grazie.

Ora mi domando, come può un volontario continuare ad aiutare se riceve questo ? Mi spiace terribilmente quando un volontario viene trattato così, non lo merita. Spero che questo post vi arrivi, perché nonostante voi avete azzardato ad alzare le mani a chi da il proprio cuore sappiate che questo volontario lo rifarà, continuerà ad aiutarvi, nonostante tutto, perché la bontà e dignità supera mille volte la vostra inutile arroganza e maleducazione.