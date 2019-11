Taggia. E’ stato un week-end da incorniciare per le formazioni del Biesse Ceramiche Volley Team Arma Taggia impegnate in un trittico importante contro le ottime squadre della NLP Sanremo.

Si è cominciato giovedì 14 novembre dove alla palestra “Ruffini” di Taggia le ragazze del Volley Team Arma Taggia non sono riuscite a battere una delle formazioni più forti della categoria ma hanno dimostrato un buon tasso tecnico-tattico disputando un’ottima partita. Il risultato finale premia le matuziane con una vittoria al tie-break 2 set a 3 ma è stata una partita davvero divertente come dimostrano anche i parziali: 1° set 19-25, 2° set 25-14, 3° set 25-23, 4° set 17-25, 5° set 12-15

Sabato 16 alle 21 è stata la volta dell’incontro di Prima Divisione sempre con la NLP Sanremo ma in questa occasione le ragazze guidate da coach Di Mieri hanno dato il meglio di se stesse riuscendo ad imporsi con un netto 3-0 ottenendo così la terza vittoria consecutiva in tre partite disputate. Anche in questo caso onore agli avversari che hanno dato vita a bellissimi scambi accompagnati da un folto pubblico presente sui gradoni della “Ruffini”.

I parziali: 1° set 25-19, 2° set 25-20, 3° set 26-24.

Infine chiude gli impegni la formazione under 16 allenata da Luca Ferrari impegnate nel campionato Under 16 Fipav dove la società taggiasca è riuscita ad imporsi al tie-break 3 set a 2. I parziali: 1° set 20-25, 2° set 25-18, 3° set 18-25, 4° set 25-23, 5° set 16-14.

«Abbiamo disputato una grande partita in under 18 – commenta l’allenatore del Volley Team Arma Taggia Biagio Di Mieri - ordinata, concentrata e facendo tutto quel che dovevamo fare. Sono molto contento della prestazione di giovedì ma il doppio impegno così ravvicinato ha influito sulla prestazione della Prima Divisione dove le ragazze sono arrivate stanche, non tanto fisicamente quanto più psicologicamente, a livello di tensione emotiva». «Con Sanremo è un derby e le ragazze lo sentono particolarmente – conclude coach Di Mieri – se devo paragonare le due prestazione tra under 18 e Prima Divisione sicuramente preferisco il primo incontro».

«La partita è stata buona tecnicamente. Abbiamo ancora tanto da lavorare però sono positivamente soddisfatto del poco lavoro che abbiamo fatto fin’ora ma che comunque prevede buoni risultati – commenta l’allenatore della formazione Under 16 Luca Ferrari – la squadra si è mossa discretamente bene in campo e direi che siamo sulla buona strada. L’under 16 Fipav è un buon campionato, con quattro o cinque squadre sullo stesso livello, e molto competitivo. Con la NLP è stato un buon test visto che è la squadra più organizzata che abbiamo affrontato fin’ora. Sono soddisfatto per ora, non mi lamento ma c’è molto da fare, siamo soltanto all’inizio. Andiamo avanti e poi verso Gennaio tireremo delle somme più precise».