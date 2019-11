“Verso la nuova programmazione dei fondi europei”, Piana: «A Imperia importante appuntamento per il futuro del nostro territorio»

Imperia. “Verso la nuova programmazione dei fondi europei. Liguria 20-27: infrastrutture, ambiente, sviluppo economico e sanità”. E’ il titolo del convegno, organizzato dal gruppo ID-Lega al Parlamento Europeo, in programma oggi pomeriggio a Villa Grock.

«Si tratta – ha spiegato il consigliere regionale e presidente dell’Assemblea legislativa della Liguria Alessandro Piana – di un importante appuntamento per il futuro del nostro territorio».

Alle 15.45 è prevista l’apertura dei lavori con i saluti del presidente della Provincia di Imperia Domenico Abbo, del deputato Edoardo Rixi, del presidente del consiglio regionale Alessandro Piana e del capo delegazione al Parlamento europeo Marco Campomenosi.

Alle 16.15 focus su infrastrutture del Ponente ligure e collegamenti internazionali nei corridoi UE con gli interventi di Campomenosi (membro della Commissione Trasporti e Turismo del Parlamento Europeo) e Rixi (responsabile nazionale Infrastrutture della Lega).

Alle 16.30 il deputato Flavio Di Muro modera il tavolo sui fondi FESR per lo sviluppo economico e le imprese del territorio, con gli interventi dell’assessore regionale Andrea Benveduti, Daniela Ebano (Camera di Commercio Riviere di Liguria), Paolo Della Pietra (direttore Confindustria Imperia), Claudio Roggero (direttore Confcommercio Imperia), Domenico Alessi (presidente Confesercenti Imperia), Enrico Meini (presidente Confartigianato Imperia) e Massimo Giacchetta (presidente CNA Liguria).

Alle 17.15 il presidente Piana modera la discussione sui fondi PSR e FEAMP per agricoltura, pesca e realtà rurali, con gli interventi dell’assessore regionale Stefano Mai, Andrea Boffi (esperto di fondi europei), Aldo Alberto (presidente regionale CIA), Gianluca Boeri (presidente regionale Coldiretti), Luca De Michelis (presidente regionale Confagricoltura), Augusto Comes (responsabile federazione Elabora confcooperative), Barbara Esposto (responsabile regionale servi imprese Legacoop), Daniela Borriello (responsabile regionale pesca Coldiretti).

Alle 18 il senatore Stefania Pucciarelli modera l’incontro sui fondi FSE per i cittadini, con gli interventi dell’assessore e vicepresidente di Regione Liguria Sonia Viale, Marco Damonte Prioli (direttore generale ASL 1), Manuela Facco (esperta in progettazione europea), Claudio Bosio (segretario generale Cisl Imperia e Savona), Milena Speranza (coordinatore territoriale Uil Liguria), Matteo Lupi (presidente Spes onlus Ventimiglia), Giuseppe Grigoni (presidente Uneba Liguria).

Alle 18.45 ultima tavola rotonda su fondi diretti, programmi transfrontalieri e progetto Aree Interne, moderata dall’onorevole Di Muro, con gli interventi dell’assessore regionale Benveduti, Andrea Boffi (esperto fondi diretti), Alberto Pellissone (dirigente settore Sviluppo strategico di Regione Liguria), Folco Ciulli (coordinatore delegazione Regione Lombardia a Bruxelles), Pierluigi Vinai (direttore Anci Liguria), Giuliano Maglio (presidente Parco Alpi Liguri).

In conclusione, alle 19.30, è in programma “La voce della Liguria in Europa”: intervista di Andrea Pomati al capodelegazione di Identità e Democrazia Marco Campomenosi.

A partire dalle 14.30 è previsto un servizio navetta gratuito da piazza Dante (Imperia Oneglia) con ritorno a partire dalle 20.30.