Verifiche tecniche sui viadotti, Autostrade chiude la A26 tra Pra’ e Masone

Genova. La direzione di tronco di Genova di Autostrade per l’Italia comunica che a partire dalle ore 21:30 di oggi, lunedì 25 novembre, sarà chiusa al traffico in entrambe le direzioni la tratta dell’autostrada A26 compresa tra l’allacciamento con l’autostrada A10 e lo svincolo di Masone. Tale misura viene assunta per consentire l’esecuzione di verifiche tecniche sui viadotti Fado Nord e Pecetti Sud, presenti in tale tratta. La Direzione di Tronco condividerà i risultati di tali verifiche con gli enti competenti. La chiusura è fino a data da destinarsi.

Vista la contemporanea chiusura della autostrada A6 per il crollo del viadotto Madonna del Monte e vista l’assenza di ponte Morandi, sono decimati i collegamenti tra la Liguria e il resto del nord ovest. La viabilità sulla A7 rischia di collassare rivelandosi unica via tra la regione e Piemonte e Lombardia, tenendo conto dei flussi non solo privati ma anche commerciali, con i porti di Genova e Savona che già hanno dovuto lottare contro la crisi succeduta al 14 agosto 2018.

In conseguenza di tale chiusura Autostrade per l’Italia consigliano i seguenti itinerari alternativi:

– Veicoli leggeri e autocarri fino a 7,5 ton (esclusi autobus)

Per la A26 dalla A10 uscire a Prà e proseguire fino a Masone tramite la SP 456 del Turchino.

Per la A10 dalla A26 effettuare il percorso inverso.

– Veicoli pesanti superiori a 7,5 ton e autobus

Per la A26 dalla A10 utilizzare la A7.

Per la A10 dalla A26 obbligo di deviazione sulla Diramazione Predosa Bettole, dalla quale, con fermo temporaneo e progressivo deflusso, sarà possibile procedere verso Genova lungo la A7. Potranno proseguire fino a Masone i soli mezzi pesanti con destinazione di scarico o carico nella zona collegata a tale svincolo.

(A cura della redazione di Genova 24)