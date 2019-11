Ventimiglia, tanti alberi a rischio crollo. Scatta la perizia su 100 pini comunali

Ventimiglia. I pini marittimi dei giardini Monsignor Tommaso Reggio, e non solo quelli, preoccupano, e non poco, l’amministrazione comunale. Solo pochi giorni fa, il 25 novembre scorso, un grosso albero si era schiantato sui giochi per i bambini, installati nei giardinetti in questione, senza provocare morti e feriti solo per una questione di minuti.

E sarebbe stata una tragedia annunciata così come lo è stato il crollo, visto che la perizia firmata dall’agronomo Roberto Garzoglio parlava chiaro: 57 pini che versavano in condizioni critiche erano già stati tagliati. E per quelli risparmiati, l’esperto nella sua dettagliata relazione aveva sottolineato la presenza di alti fattori di rischio e dunque la necessità di un controllo periodico per evitare tragedie.

Ed è così che il Comune ha affidato ad un agronomo sanremese, Renato Verruggio, il compito di verificare lo stato di salute e di stabilità di ben 100 pini presenti sul territorio comunale ventimigliese: 51 di questi si trovano, manco a dirlo, nei giardini Tommaso Reggio.