Ventimiglia, stretta su ubriacature moleste. Sindaco: «Tolleranza zero»

Ventimiglia. Pugno duro dell’amministrazione comunale contro chi disturba la quiete pubblica, minando la sicurezza dei cittadini. Lo ha annunciato il sindaco Gaetano Scullino: «Studieremo un piano insieme alle forze dell’ordine – ha detto – Come sindaco sono pronto ad intervenire con ordinanze specifiche, tra cui una che limiti gli orari di apertura dei locali a rischio ambientale. Chiederemo tolleranza zero per chi crede di circolare in orario notturno per Ventimiglia ubriaco o con comportamenti anche solo sospetti. Adesso basta».

La presa di posizione arriva dopo la chiusura, imposta dal questore Cesare Capocasa, del locale Fastfood Pizzeria Kebab Silver Chick’s di via alla Stazione. «Ringraziamo la questura e le Forze dell’ordine per l’attenzione posta – ha detto il sindaco – ritengo l’intervento della questura assolutamente condivisibile, motivato e dovuto, anzi da parte della nostra amministrazione auspicato. Le frequentazioni e gli episodi violenti accaduti richiedevano un intervento tempestivo che vi è stato. Ringraziamo quindi anche il vicequestore Saverio Aricó che conosce molto bene le dinamiche ventimigliesi. La percezione di insicurezza in Ventimiglia che registrevamo sotto campagna elettorale è in parte rimasta e la mia Amministrazione intende fare tutto quanto possibile per evitare ch perduri. Presto avrò un colloquio anche con il Prefetto»