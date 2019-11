Ventimiglia, straniero espulso dall’Italia fa ritorno su un treno proveniente da Nizza: arrestato dalla polizia

Ventimiglia. La polizia ferroviaria della città di confine ha fermato per un controllo un giovane straniero appena sceso da un treno francese proveniente da Nizza.

L’uomo, di nazionalità nigeriana, è stato poi arrestato perché era appena rientrato in Italia, da dove era già stato espulso, non essendo trascorsi i termini previsti se non munito di una speciale autorizzazione del ministero dell’Interno.

Lo straniero non ha opposto alcuna resistenza e rassegnato ha seguito gli agenti per gli accertamenti dovuti, terminati i quali è stato tratto in arresto e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.