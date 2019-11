Ventimiglia. Grande successo per la seconda edizione della sfilata benefica tenutasi domenica scorsa, il 17 novembre, presso l’ex chiesa di San Francesco, organizzata da tre studentesse: Eva Alberti, Alessia Forastieri e Sandra Hammadi dell’Università di Nizza con il patrocinio e sostegno di Comune di Ventimiglia e Rotaract Club Sanremo.

L’evento, andato in sold-out in pochi giorni, ha visto la partecipazione di moltissimi cittadini Ventimigliesi e non solo, uniti con lo scopo di sostenere l’associazione Spes Auser della città. Le protagoniste della serata sono state le proprietarie delle boutiques – “Betty’s world”, “Fashion Young”, “J’ai perdu ma Jupe” , “Le Nine” e “Wedding Room sposa by Boutique Pastore”- le bellissime modelle e Nina Rima, che in qualità di madrina della serata, ha dedicato al pubblico un discorso emozionate raccontando la sua storia e trasmettendo la sua immensa forza positiva e motivazionale.

Gabriele Sismondini, nei panni di presentatore, ha accompagnato il pubblico durante tutta la serata. Il momento gurmet, curato nel beverage da Acquolina in collaborazione con Eurodrink e Acquesi e nell’aperitvo dallo chef Federico Lanteri del ristorante Il Torione, dallo chef Samuele Allavena del Ristorante Italia e il pastry chef Luca Brancato della pasticceria Dulcis in fundo ha visto servire un finger food di eccellenza anche grazie al l’ausilio di una storica ape appositamente allestita in Via Garibaldi.

Si ringraziano ancora una volta coloro che hanno contribuito al successo dell’evento, ed in particolare modo Saverio Chiappalone, fotografo ufficiale della serata, il video maker Alex Siffredi, la scuola di estetica ASEB di Sanremo, l’hairdresser Davide Barilaro di Davide Parrucchieri, il dj Luca Saba, l’impresario Roberto D’andrea, gli sponsor Clinica Odontoiatrica Bistolfi e Falconeri Sanremo.