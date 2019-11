Ventimiglia, è morta Tosca Collacciani, storica ristoratrice de “La Riserva di Castel d’Appio”

Ventimiglia. É morta oggi, 1° novembre, Tosca Collacciani, storica ristoratrice de “La Riserva di Castel d’Appio“, storico locale e albergo ventimigliese gestito fin dal 1966 insieme al marito Vincenzo Rotondaro, scomparso nel 2017.

Molto conosciuta e amata in città, Tosca era lo chef del ristorante. In queste ore sono in moltissimi a ricordarla come una donna sempre sorridente e precisa nel proprio lavoro.