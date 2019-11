Ventimiglia, ragazzino aggredito da due uomini in pieno giorno. Si difende a colpi di ju-jitsu e li mette in fuga

Ventimiglia. Un ragazzino di 14 anni, Gabriele, è stato aggredito da due uomini, sembrerebbe stranieri, che, con una lametta, lo hanno sfregiato al volto, per poi ferirlo a braccia e mani. E’ quanto denunciato ieri dalla madre dell’adolescente, residente a Ventimiglia. Sul caso indagano i carabinieri.

«Erano circa le 16, mio figlio era appena uscito di casa e stava raggiungendo i suoi amici – racconta la donna -. Camminava in via Asse all’angolo di via Dante quando si è trovato davanti due stranieri, alti e magri, con il cappuccio calato fin quasi sugli occhi. Appena li ha visti, ha nascosto d’istinto il telefono cellulare in tasca. Ma loro l’hanno aggredito con la lametta, ferendolo al volto».

A quel punto Gabriele si è difeso: praticando lo ju-jitsu, il ragazzino ha sferrato un calcio a uno dei due uomini e un pugno in faccia all’altro. Nonostante questo, il 14enne è stato ferito anche a braccia e mani, riportando tagli che secondo i medici del pronto soccorso che lo hanno visitato dovrebbero guarire nel giro di una settimana.