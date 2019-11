Ventimiglia. Domenica 24 novembre alle 16 presso il Salone del Chiostro della Chiesa di Sant’Agostino a Ventimiglia, Olivier Barriera e Adriana Costa presentano un concerto per

flauto traverso e pianoforte con musiche di J. S. Bach, Mozart, Chopin, Massenet, Beethoven, Gluck e Schumann, in occasione della festività di Santa Cecilia.

Olivier Barriera è flautista, ha iniziato a studiare musica (pianoforte) all’età di 3 anni. Ha iniziato lo studio del flauto all’Accademia di Musica di Monaco e successivamente al CNR Nice con Pascale Guidot e Jean Pierre Lebocq. Ha studiato al CNR di Parigi nella classe di Madeleine Chassang e al conservatorio della 10° circoscrizione di Parigi con Claude Lefebvre, dove ha ottenuto il suo premio della città di Parigi.

Ha frequentato poi il conservatorio di Ginevra nella classe di Jean Claude Hermenjat, dove ha ottenuto premi per musica da camera, ottavino e musica contemporanea. Parallelamente ai suoi studi, Olivier ha frequentato anche master classes con Emmanuelc Pahud, Raymond Guiot e Maxence Larrieu in Francia e in Canada.cHa anche suonato con diverse formazioni e in particolare con l’orchestra della Suisse Romande, l’Orchestra del Monte Bianco e l’Orchestra Filarmonica di Monte Carlo. È docente di flauto traverso presso l’Associazione Musicale “G. B. Pergolesi” di Vallecrosia.

Adriana Costa è pianista, ha iniziato i suoi studi a 6 anni. Laureata al conservatorio di musica “N. Paganini” di Genova nel 1989, ha successivamente seguito master class con M. Drewnowsky e J. Robin, e ha seguito i corsi superiori di pianoforte presso l’Accademia di Musica di Monaco Principato.

È operatrice certificata per la metodologia “Musica in Culla”® (linguaggio musicale per i bambini da 0 a 5 anni). Esegue concerti di musica classica come solista in duo: pianoforte e organo o Harmonium (con il maestro Marco Peron), pianoforte e clarinetto, pianoforte e violino, pianoforte e flauto.

Collabora attivamente con cantanti lirici con i quali si esibisce in Italia e Francia. Ha collaborato per molto tempo con la filarmonica “Amici dell’Arte” di Noli (SV). È pianista accompagnatore del Coro Polifonico Città di Ventimiglia, con il quale si esibisce in Italia, Germania, Francia, e recentemente presso la Cattedrale di Chartres (Francia). È docente di pianoforte, teoria e solfeggio, storia della musica ed è anche direttrice dei corsi presso l’Associazione Musicale “G. B. Pergolesi” di Vallecrosia.