Ventimiglia, nel botta e risposta tra Scullino e Ioculano interviene anche il Pd

Ventimiglia. Nel botta e risposta tra il sindaco Gaetano Scullino ed il suo predecessore, Enrico Ioculano, in merito alla perdita del finanziamento MISE del Comune, interviene il circolo locale del Partito Democratico.

Ecco cosa si legge nella sua nota stampa: “Abbiamo letto con attenzione quella che doveva essere una replica del Sindaco Scullino sul caso dei contributi per le scuole.

Sproloquio tanto inutile quanto offensivo: il Sindaco risponda nel merito della questione invece di raccontare altro.

I cittadini devono sapere se sono stati persi dei soldi messi a disposizione dal Ministero e non sono interessati a giudizi personali. Per il bene della città, speriamo sinceramente che la giunta in carica sappia amministrare responsabilmente, senza attendere segnalazioni dall’opposizione.

Sicuramente Ioculano sa di aver perso le elezioni, ci si chiede però se il Sindaco Scullino ricorda di averle vinte; se sì, dovrebbe iniziare ad amministrare sul serio.

Se, poi, il suo staff a tempo parziale, pagato a peso d’oro, non é sufficiente, é meglio rivedere alcune scelte, perché é grave perdere occasioni come questa, ma é ancora più grave insistere con lo sperperare denari pubblici senza risultati”.