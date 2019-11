Ventimiglia. In questi giorni si presentano così, in mille pezzi, le panchine del lungomare della città di confine, in particolare quelle collocate nelle zone di passeggiata Trento Trieste e di lungomare Varaldo.

Realizzate in cemento armato, dopo anni di incuria e dopo le forti ondate di maltempo che hanno colpito la provincia di Imperia, le panchine su cui si dovrebbe godere serenamente della vista del mare sono invece ridotte in pessimo stato e si mostrano in modo poco decoroso a turisti e residenti.