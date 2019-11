Ventimiglia, le iniziative dell’Associazione Europea “Amici della Francia”

Ventimiglia. Nel quadro delle iniziative per lo sviluppo del bi-linguismo nell’estremo Ponente, si ricordano alcuni prossimi rendez-vous: mercoledì 13 novembre alle 14,30 presso la Sala St.Exupery di Mentone ( 8 rue de la Republique) si potrà assistere al film documentario della serie “Connaissance du Monde” dedicata al Capo Verde con il regista Carlos Lopez. Al cinema Tabarin-Centrale di Sanremo è in programma lunedì 18 novembre alle 16,30 con replica alle 19,30 e 21,30 il film in lingua originale “Cyrano, mon amour” (genere commedia).

Il gruppo di studio sulla Storia e Letteratura francese operante nell’ambito dell’Associazione Europea “Amici della Francia” si ritroverà mercoledì 20 novembre alle 17,15 alla Biblioteca Aprosiana di Ventimiglia per esaminare assieme a Mr.Jacques Buisson le figura e l’opera dello scrittore Gabriel Senac de Meilhan (1736-1803) autore del libro “L’emigré” oggetto di studio.