Ventimiglia, l’apicoltore Ballestra a processo per diffamazione. Tra i testi anche l’ex vescovo Careggio

Ventimiglia. C’è anche l’ex vescovo della diocesi di Ventimiglia- Sanremo, Alberto Maria Careggio, tra i testi al processo contro l’apicoltore e blogger Marco Ballestra, accusato di diffamazione aggravata per aver scritto che Gaetano Scullino, all’epoca dei fatti (come oggi) sindaco di Ventimiglia aveva emesso un’ordinanza di demolizione di un ricovero di imbarcazioni accessorio a una villa che all’epoca dei fatti era appartenente alla Curia, in quanto la curia non gli aveva venduto il ricovero delle barche. Nel post, in pratica, accusava Scullino di tentata estorsione per l’emissione dell’ordinanza.

Oltre all’ex vescovo, nella lista di testi presentata stamani nell’udienza tenutasi davanti al giudice onorario di Imperia Daniela Gamba, l’avvocato della difesa, Aldo Prevosto, ha inserito anche i nomi dell’imprenditore Marcello Orengo, nuovo proprietario dello stabile e del figlio di lui, Emanuele e la vedova dell’economo che abitava nell’alloggio.

Stamani è stato ascoltato il sindaco Scullino, parte offesa a processo, che ha negato ogni addebito. Nel corso dell’udienza si è svolto anche l’esame dell’imputato.

Il processo è stato aggiornato al prossimo 13 dicembre, giorno in cui il giudice comunicherà comunicherà quali testi della difesa sono stati ammessi. In base al principio della “exceptio veritatis” (prova della verità), qualora i testi della difesa dovessero confermare che quanto scritto da Ballestra corrispondesse a realtà, l’imputato verrebbe assolto in quanto essendo la parte offesa (Scullino) è un pubblico ufficiale, l’istituto prevede che l’accusato dei delitti di ingiuria e diffamazione non è ammesso a provare, a sua discolpa, la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa.