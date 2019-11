Ventimiglia, la risposta di Ioculano: «Scullino quando non sa rispondere cade negli attacchi personali»

Ventimiglia. «Scullino quando non sa rispondere cade negli attacchi personali. Si nasconde dietro un polverone di numeri a caso per nascondere l’incapacità di governare una città che con lui alla guida ha perso ogni spinta di rinnovamento.

Una giunta stretta intorno a un sindaco che vive nel passato che perde ogni giorno opportunità di sviluppo. Ne è la prova in fatto che, anziché rispondere oggi della grave perdita di finanziamento per la città, Scullino sferra con cattiveria attacchi alla mia persona, che non ha mai smesso di lavorare per il bene della nostra comunità. Succede questo perché chi vive nel passato non ha i requisiti per immaginare il futuro di Ventimiglia» – afferma il consigliere Enrico Ioculano rispondendo alle dichiarazioni del sindaco Gaetano Scullino.