Ventimiglia. Sono centocinquanta le famiglie rimaste isolate a causa della frana di via Bandette. Oggi, il giorno dopo lo smottamento, la strada resta chiusa. Non percorribile nemmeno a piedi.

«Hanno chiuso con ordinanza la strada e qui ci sono circa 150 famiglie che non possono né scendere, né salire – dice Domenico Messana, uno dei residenti – C’è gente che lavora, ci sono persone che hanno bisogno di fare la spesa e ci sono anziani malati».

Il rischio è che le forti piogge, che hanno impregnato il terreno, causino un cedimento del costone roccioso a monte di via Bandette. Per questo, al termine di un sopralluogo, i tecnici del comune hanno deciso la chiusura della strada per la sicurezza stessa dei residenti.

«Ma ci sono persone che devono andare a lavorare – dice Messana – Ora dicono che vogliono mettere un servizio di trasporto con la Protezione Civile, ma se sale la loro auto, non vedo perché non possa salire pure la nostra. Questa strada non è l’Aurelia, passa un mezzo ogni tanto».

A preoccupare Gildo Paroletti, un altro abitante, è il problema dell’incertezza dei tempi. «Non vediamo nessuno che lavora – afferma -.Ci basterebbe almeno constatare la buona volontà, perché due vigili che ci dicono di non passare non servono a nulla. Siamo davvero preoccupati. Qui non vediamo nessuno e non sappiamo quanto andranno avanti i lavori. Se attendiamo la burocrazia, la faccenda diventa lunga».