Ventimiglia, Ioculano al sindaco Scullino: «Perché abbiamo perso un contributo statale di 130 mila euro per la messa in sicurezza delle scuole?»

Ventimiglia. «Chiediamo per quale motivo la giunta Scullino abbia perso a scapito dei cittadini un contributo statale, a fondo perduto, di 130 mila euro per la messa in sicurezza delle scuole».

Questa la sintesi dell’interrogazione depositata dall’ex sindaco e oggi consigliere Enrico Ioculano, a nome della minoranza di Ventimiglia, per sapere dal Sindaco perché non siano stati utilizzati i soldi del decreto Crescita per le strutture cittadine entro il termine perentorio del 31 ottobre.

«La scusa di uno staff del Sindaco, dal costo di oltre 250 mila euro annui, era quella della ricerca dei finanziamenti, per ora ne hanno persi 130mila».

L’interrogazione completa: interrogazione