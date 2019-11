Ventimiglia. E’ stato inaugurato oggi, alla presenza di molti amministratori comunali e del deputato Flavio Di Muro, il presepe ‘ligure’ realizzato grazie al contributo di Sergio Pallanca su proposta del consigliere comunale di maggioranza Eleonora Palmero (Lega).

Il manufatto, realizzato utilizzando statue di terracotta di fine Ottocento e materiali del territorio (timo, ulivo, alloro, ecc) è stato inserito nell’orangerie: la struttura in vetro e metallo posta all’interno dei giardini pubblici Tommaso Reggio.

«Ho accolto con grande piacere questa iniziativa – ha detto Andrea Spinosi (Lega), presidente del consiglio comunale -. Raccoglie elementi poveri, ma che sono l’essenza del nostro essere e del nostro pensare, perché senza grandi sfarzi, senza grandi spese, con piccole cose si trasmette il pensiero del Natale. Si trasmette una tradizione, un modo di essere e di pensare che è quello dei nostri padri e dei nostri nonni. Ho grande rispetto per tutti, ma questi sono i simboli a casa nostra».

Dello stesso pensiero il consigliere di maggioranza Roberto Nazzari (Lega): «Sono i nostri simboli, della nostra tradizione e della cristianità – ha detto -. Adesso c’è questa moda di dire “siamo tolleranti”. Io sono tollerante a casa mia quando mi rispettano, ma gli altri in casa nostra non ci rispettano».

L’ultima parola è spettata al deputato leghista Flavio Di Muro: «E’ la famiglia per eccellenza (quella rappresentata da Giuseppe, Maria e dal bambino Gesù, ndr) e quindi al di là delle polemiche o delle differenze religiose è bello dare un messaggio di serenità e di pace soprattutto in un posto come questo: i giardini pubblici di Ventimiglia, una realtà che ha visto anche contrapposizioni con i flussi migratori, problemi di ordine pubblico e quant’altro – ha dichiarato -. Riuscire a dare alla popolazione un luogo in cui ritrovarsi, avere un senso di comunità e serenità e magari anche una preghiera è una bellissima iniziativa».

All’inaugurazione erano presenti anche don Luca Salacca, che ha benedetto il presepe e i presenti, il sindaco Gaetano Scullino, i consiglieri Eleonora Palmero e Francesco Mauro e il ‘presepista’ Sergio Pallanca.