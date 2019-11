Ventimiglia, il sindaco Scullino: «L’attenzione verso il verde pubblico e l’ambiente continua costantemente»

Ventimiglia. «L’attenzione della mia amministrazione verso il verde pubblico e l’ambiente continua costantemente». Lo dichiara il sindaco Gaetano Scullino.

«Abbiamo piantato già molte decine di nuovi alberi ad alto fusto, abbiamo programmato l’intervento di potatura su ben 320 alberi al fine di alleggerire il peso dei rami e migliorare la sicurezza, porteremo presto in consiglio comunale due regolamenti sulla manutenzione del verde e sui giardini pubblici. Se un albero dovrà essere tagliato per garantire la pubblica incolumità dei passanti, immediatamente dovrà esserne piantato almeno un altro in sostituzione. E’ anche prevista una nuova perizia sugli alberi presenti nei giardini pubblici dopo le recenti piogge».

In merito a quest’ultimo aspetto il sindaco Scullino aggiunge: «Di recente ho avuto il piacere di incontrare Roberto Garzoglio, l’agronomo che a suo tempo indicò alla precedente amministrazione la necessità di abbattere un certo quantitativo di alberi di pino marittimo nei giardini pubblici di Ventimiglia e che poi curò e gestì il progetto di risistemazione di una parte della stessa area, affidatogli dalla passata amministrazione. All’esito dell’incontro ritengo doveroso chiarire che la mia critica in campagna elettorale fu solo di disapprovazione verso lo stato di degrado in cui a mio parere si trovavano i giardini pubblici e non verso la persona o la professionalità del dottor Garzoglio, che non è mai stata in discussione. Ho avuto infatti modo di constatare che l’operato del medesimo fu sul piano tecnico-professionale immeritevole di censure».