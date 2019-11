Ventimiglia, il Sestiere Marina addobba l’albero di Natale in piazza Marconi

Ventimiglia. Il 30 novembre dalla 15 il Sestiere Marina si ritroverà in piazza Marconi alla Marina San Giuseppe per allestire l’albero che donerà al suo rione per le imminenti Festività.

Sarà un momento anche per incontrare gli abitanti di Marina San Giuseppe e chiunque vorrà unirsi per l’allestimento il tutto accompagnato da vin brulè, cioccolata calda e panettone. All’imbrunire verranno accese le luci che sono state donate dagli esercenti che hanno aderito all’iniziativa del Sestiere Marina “adotta una ghirlanda” Pasta e Basta-Bagni Ristorante San Giuseppe-Bar l’Oblò, la Tabaccheria della Marina e la gelateria Triboulet.

L’albero sarà posizionato grazie alla maestranze del Comune di Ventimiglia sempre disponibili e all’Amministrazione Comunale.