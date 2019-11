Ventimiglia, i bimbi della scuola Santa Marta in visita alla trincea di Airole

Ventimiglia. Stamattina i bambini della classe IV della scuola primaria Santa Marta di si sono recati presso la Trincea di Airole per scoprire le bellezze del nostro territorio, capaci di far conoscere e apprezzare valori fondamentali per la crescita dell’individuo.

I ragazzi hanno seguito nonno Dino tra vigne e ulivi camminando tra le fasce, ammirando un panorama mozzafiato e ascoltando racconti ed esperienze di vita.