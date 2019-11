Ventimiglia. Un grosso pino si è abbattuto nel cortile dell’istituto Santa Marta. Fortunatamente in quel momento non transitava nessuno quindi non si registrano feriti.

Nella stessa zona, già colpita duramente dalla frana in via Bandette in zona San Secondo, verificatasi alcuni giorni fa, si è verificata una nuova frana tra San Lorenzo e Sant’Antonio che ha interrotto la strada. É in corso l’intervento per liberare la carreggiata, sul posto sono presenti anche il consigliere Marcello Bevilacqua, il sindaco Gaetano Scullino e la polizia locale.

A dare l’annuncio è il presidente del consiglio comunale Andrea Spinosi che invita a »Prestare massima attenzione, allerta rossa fino alle 15 di oggi».