Ventimiglia. Un grosso pino crollato in via Monsignor Tommaso Reggio è l’ultimo al momento dei danni causati dal maltempo e dalla pioggia incessante che da sabato mattina è caduta su Ventimiglia. La caduta dell’albero ha lasciato completamente isolata la residenza sanitaria assistita San Secondo per il tutto il tempo necessario ai vigili del fuoco e ai volontari della protezione civile di eliminare l’ostacolo sulla carreggiata.

Frane e allagamenti. Il primo resoconto dei danni è pesante anche sul ventimigliese. Polizia locale, ufficio tecnico comunale e protezione civile hanno lavorato incessantemente per ripulire le strade. Sempre presente in sindaco Gaetano Scullino.

A Grimaldi, Ponte San Luigi, Villatella si sono registrati smottamenti, sui quali si è già intervenuto per mettere in sicurezza la strada. Sono attesi per lunedì interventi a Sant’Antonio e sulla strada statale 20 all’altezza di Porra.

Il rione delle Gianchette è rimasto senza gas: molte famiglie sono al freddo. Una casa è stata resa inagibile dal crollo di un muro di sostegno. Tanti gli impianti dell’illuminazione pubblica e semafori sono andati in tilt. Il mare ha devastato le spiagge.