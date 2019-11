Ventimiglia, giudice dispone autopsia. Cimitero chiuso per esumazione salma

Ventimiglia. Dalle 8 alle 11 e dalle 15 alle 17 di martedì 19 novembre, il cimitero comunale di Roverino verrà chiuso per consentire l’esumazione di una salma per la quale il Tribunale di Imperia ha disposto un esame autoptico, dopo aver conferito un incarico peritale nell’ambito di un procedimento penale in corso.

Il corpo da riesumare appartiene a una persona deceduta due anni fa. La salma verrà poi esumata di prima mattina, poi trasportata presso l’obitorio di Sanremo per l’effettuazione dell’autopsia e infine, lo stesso giorno, nuovamente trasportata e inumata nel cimitero di Roverino.

Per motivi igienico sanitari, l’Asl 1 imperiese ha chiesto che l’operazione venisse fatta a cimitero chiuso: la richiesta è stata accolta dal sindaco che ha firmato un’ordinanza di chiusura del camposanto.