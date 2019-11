Ventimiglia, girano in auto con la droga e il nécessaire per lo spaccio: fermati dalla polizia e denunciati

Ventimiglia. Gli operatori del reparto prevenzione crimine di Genova, aggregati in rinforzo a Ventimiglia su disposizione del Questore di Imperia e coordinati dal commissariato di pubblica sicurezza, hanno fermato un veicolo con targa francese che si aggirava nei pressi della piazza della stazione con a bordo due soggetti sospetti.

Quando il passeggero dell’autovettura si è allungato per prendere i documenti da esibire ai poliziotti, l’agente ha notato un taglierino sbucare dal vano porta oggetti della macchina. É scattata così la perquisizione del veicolo e quella personale del conducente e del passeggero, nel frattempo identificati e risultati essere due giovani francesi di 26 anni con diversi precedenti per reati commessi in Francia contro il patrimonio e inerenti agli stupefacenti.

Il controllo ha dato esito positivo consentendo di rinvenire 14 gr di sostanza stupefacente, un bilancino digitale di precisione, un coltello e il taglierino, tutto sottoposto a sequestro penale.

I poliziotti hanno quindi denunciato i due francesi all’autorità giudiziaria con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti al fine di farne commercio e possesso illegale di strumenti da punta e da taglio.